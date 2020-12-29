Власти окажут помощь родственникам семьи из четырех человек, которая сгорела в частном доме. При пожаре погибли молодые мужчина с женщиной, а также дети двух и четырех лет.Инцидент произошел в Анжеро-Судженске – здесь утром во вторник стало известно, что после тушения одного из частных домов обнаружены тела четырех человек. В связи с этим власти города провели срочное совещание.«Предварительно, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации печного оборудования, - написал глава города Александр Рыбалко в своем Instagram. - Оперативно провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, медицинская и психологическая помощь членам семей погибших оказана незамедлительно. Также будет оказана материальная помощь».Также он сообщил, что пройдут специальные рейды по домам с детьми, где в 2018-2020 годах в рамках акции «Безопасный дом» были установлены пожарные извещатели. Специалисты проверят исправность приборов.«Прошу руководителей учреждений, где пребывают дети (детские сады, школы, библиотеки, ДК и т.д.) подготовить памятки и провести собрания по соблюдению техники пожарной безопасности», - добавил мэр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемья с детьми двух и четырех лет сгорела при пожаре в КузбассеВ Кузбассе семья с детьми двух и четырех лет сгорела при пожаре. По данному инциденту следствием назначен ряд экспертиз.(подробности)