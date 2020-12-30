В Новокузнецке днем 30 декабря произошло ЧП. Здесь загорелся автобус, в котором находились пассажиры.Очевидцы разместили в социальных сетях видео с места ЧП. На кадрах видно, что на мосту стоит пассажирский автобус. Из окон салона вырывается пламя, а над ним самим поднимаются клубы густого дыма. Также камера запечатлела, как пожарные тушат огонь, охвативший машину.- На момент прибытия первого подразделения из транспортного средства все люди успели самостоятельно эвакуироваться, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - На данный момент известно, что у автобуса выгорели моторный отсек и салон.Все обстоятельства и причины, приведшие к пожару, в настоящее время устанавливают специалисты.Напомним, накануне в Кузбассе на автодороге загорелся автомобиль. Очевидцы сообщали, что причиной пожара стало одеяло, которым водитель укрывал двигатель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за одеяла в Прокопьевске сгорел автомобильГорящую машину, стоящую на обочине дороги, сфотографировали очевидцы в Прокопьевске. (подробности)