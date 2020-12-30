Стали известны подробности пожара в пассажирском автобусе, который загорелся днем 30 декабря в Новокузнецке.Сигнал о том, что на Бызовском шоссе загорелся пассажирский автобус, поступил на пульт диспетчера в 13.07. Автобус выполнял рейс из Новокузнецка до поселка Казанково, по маршруту №106. В какой-то момент в салоне появились запах гари и дым.- На момент прибытия первого подразделения салон автобуса МАЗ 2012 был полностью охвачен огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - До прибытия спасателей из автобуса самостоятельно эвакуировались 25 человек.Также в МЧС отметили, что в результате пожара обгорели салон и моторный отсек. Полностью ликвидировать пожар удалось в 13.26 силами шести человек и двух единиц техники.По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Однако точную причину и обстоятельства начала пожара предстоит выяснить специалистам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Автобус с пассажирами загорелся в НовокузнецкеВ Новокузнецке днем 30 декабря произошло ЧП. Здесь загорелся автобус, в котором находились пассажиры.(подробности)