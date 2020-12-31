Редакция кемеровской «Комсомолки» от всей души поздравляет читателей и всех жителей Кузбасса с наступающими Новым Годом и Рождеством.Дорогие друзья! Наверное, не найдется человека, который бы высказался об уходящем 2020 году однозначно. Хватало всего – и моментов счастья, и горьких разочарований. Были и профессиональные победы, и личные огорчения. Год был разным, но он уходить, впереди – новый! Давайте же начнем его с чистого листа, пусть он принесет приятные встречи и хороших людей, творческие и личные достижения, новые впечатления и путешествия, тепло и уют домашнего очага.С праздником! Всего вам самого доброго и светлого. Ну а мы продолжим радовать вас свежими и интересными новостями.Ваша «Комсомолка».