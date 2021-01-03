В Кузбассе в течение ближайших суток температура упадет до -40 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.Ночью в понедельник, 4 января, по области ожидается -30…-35 градусов, местами до -40 градусов. Днем столбики термометров покажут -25…-30 градусов, правда по югу будет теплее: -15…-20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, по северу местами возможны порывы до 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, возможны изморозь, дым, дымки. На дорогах гололедица.В Кемерове ночью 4 январе будет -33…-35 градусов, днем -25…-27. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, дым и дымка. На дорогах гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ январе Кузбасс накроет второй волной арктического холодаНе успели кузбассовцы отдохнуть от крепких декабрьских морозов, когда температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, как на регион надвигается вторая волна арктического холода. (подробности)