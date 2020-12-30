Не успели кузбассовцы отдохнуть от крепких декабрьских морозов, когда температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, как на регион надвигается вторая волна арктического холода.Небольшую передышку погода подарит жителям региона в новогоднюю ночь, но уже с 1 января в регионе снова похолодает. Виной тому новая, более продолжительная волна арктического холода.- Безусловно, это была первая проба пера у арктического холода, и следующая, вторая волна холода, более продолжительная и будет наблюдаться в первой декаде января, - цитирует слова начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Лапчик ТАСС.В Западной Сибири в первой декаде января ожидается устойчивый мороз на 8-10 градусов ниже нормы. Обильных осадков не ожидается.Отметим, что в новогоднюю ночь в Кузбассе ожидается -16…-24 градуса. Однако уже с 1 января столбики термометров поползут вниз, ночные температуры в первые январские дни будут достигать -37 градусов, а дневные – держаться в пределах –26…-33 градусов. Отметим также, что 5 и 6 января немного потеплеет – до -21 градуса, а потом вновь вернутся морозы под -40 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Синоптики: Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам. (подробности)Из-за морозов в Кемерове усилят контроль за выходом транспортаВ Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк. (подробности)МЧС предупреждает кузбассовцев об опасных температурахМЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности. (подробности)Из-за аномальных морозов в Кемерове резко подорожало таксиВ Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане. (подробности)Какой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляньям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)