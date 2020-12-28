В Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане.-Попыталась уехать с радуги утром – не получилось, цену оператор озвучивал почти в 500 рублей, хотя обычно до центра в разные дни выходило 170-200 рублей, - жалуется одна из наших читательниц, которая из-за морозов сильно опоздала на работу. – Пришлось выезжать после девяти утра, доехала быстро, но поездка обошлась в 415 рублей.Другим пассажирам, которые решили не надеяться на общественный транспорт, озвучивали примерно ту же цену – 500-600 рублей.-И то, представляете, не смог за 550 рублей уехать, сначала заказ приняли, а потом водитель отказался ехать, - возмущается житель Ленинского района.Те, кто все же не захотел тратиться на заказ такси, до работы добирались долго.-Живу около ЗАГСа Центрального района, до работы буквально несколько остановок по Октябрьскому, но если раньше через эту остановку транспорт шел один за другим, то сегодня пришлось ждать минут 20, народу на остановке скопилось много.Напомним, что уже завтра и кемеровчане, и жители других городов смогут вздохнуть свободней – морозы путь ненадолго, но отступят.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляниям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)Южный ветер принесет тепло в Кузбасс в последние дни декабряЛедяная стужа сковала Кузбасс в последние дни декабря. Новогодним сюрпризом станет для жителей региона относительное тепло под Новый год. Правда, продлится оно недолго. (подробности)-53 градуса: Кузбасс пережил самую холодную ночь в годуВ Кузбассе минувшей ночью была зафиксирована температура -53 градуса. Таким образом, она стала самой холодной в уходящем году.(подробности)