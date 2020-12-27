В Кузбассе минувшей ночью была зафиксирована температура -53 градуса. Таким образом, она стала самой холодной в уходящем году.Об экстремально низких температурах «Комсомолке» сообщила читательница. По ее словам, -53 градуса зафиксировал термометр в селе Колмогорово в Яшкинском районе – это в 40 километрах от Кемерова.Ждать тепла жителям региона пока не стоит. Согласно прогнозам, крепкие морозы уйдут не раньше вторника.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:О лютых ночных морозах предупреждают жителей КузбассаСиноптики предупредили кузбассовцев о лютых морозах грядущей ночью. И если ночь на субботу была очень холодной, то следующая будет еще холоднее.(подробности)До -44 градусов опустилась температура воздуха в КузбассеВ ближайшие дни в Кузбассе будет холодно и очень холодно. Так, уже утром 26 декабря в некоторых районах столбики термометров опустились ниже -40 градусов. (подробности)Экстремальные морозы продержатся в Кузбассе до конца годаВ Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года. (подробности)Аномальные морозы в -47 градусов идут в КузбассАномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40. (подробности)