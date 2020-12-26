Синоптики предупредили кузбассовцев о лютых морозах грядущей ночью. И если ночь на субботу была очень холодной, то следующая будет еще холоднее.Лютые морозы ожидаются в ночь на воскресенье, 27 декабря. По прогнозам синоптиков, на территории Кузбасса ожидается от 42 до 47 градусов мороза, и лишь местами будет немного теплее: -33…-38 градусов. В Кемерове ночные температуры достигнут -42…-44 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Местами возможна изморозь, дымку и переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.Днем воздух прогреется лишь до -33…-38 градусов, в Кемерове – от 33 до 35 градусов мороза. Также ожидается переменная облачность, изморозь и дымка.Напомним, ранее синоптики сообщили о том, что экстремальные морозы задержатся в Кузбассе до самого конца года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:До -44 градусов опустилась температура воздуха в КузбассеВ ближайшие дни в Кузбассе будет холодно и очень холодно. Так, уже утром 26 декабря в некоторых районах столбики термометров опустились ниже -40 градусов. (подробности)Экстремальные морозы продержатся в Кузбассе до конца годаВ Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года. (подробности) Аномальные морозы в -47 градусов идут в КузбассАномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40. (подробности)