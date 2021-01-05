В Кемерове продлили объявленный ранее режим черного неба. Причиной стала морозная и безветренная погода.Напомним, что в областном центре режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен еще 2 января, он должен был действовать сутки, но из-за погодных условий его пришлось продлить. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Кузбасса.-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18.00 06 января 2021, - сообщили в ведомстве.Напомним, что режим НМУ был введен также в Новокузнецке и Прокопьевске до 18.00 5 января. Данное распоряжение продолжает действовать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим черного неба объявили в трех кузбасских городахСразу в трех кузбасских городах со 2 января объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это связано с низкими температурами и безветрием.(подробности)