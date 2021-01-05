Массовая авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк. Очевидцы сняли результаты ДТП и поделились снимками в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Регион-42».Инцидент случился утром 5 января в 10 километрах от Новокузнецка. На кадрах отчетливо видно, что три машины получили серьезные повреждения, в том числе белый внедорожник Toyota Land Cuiser. Кроме того, еще несколько автомобилей съехали с трассы в сугроб. В настоящее время остается неизвестным, есть ли пострадавшие в массовом ДТП. В данной ситуации еще предстоит разобраться стражам правопорядка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новокузнецке автомобиль слетел с трассы в кюветАвтомобилист из Новокузнецка не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина оказалась в сугробе (подробности)