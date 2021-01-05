В минувшие выходные температура в Кузбассе опускалась ниже -40 градусов. Синоптики сообщили об аномальном морозе и предупредили, что 6 января столбики термометров также опустятся до -38 градусов.Ночью 6 января ожидаются температуры -28 .. -33 градуса. Однако в Кемеровском гидрометцентре сообщили, что на территории Кемеровской области минимальная температура воздуха может составить -35, -38 градусов. Днем температура поднимется до -20... -25 градусов. Обещают северный ветер - от трех до восьми метров в секунду - и небольшую облачность. Не ожидаются осадки, только местами дым, дымка.В самом Кемерове ночью 6 января будет -31… -33 градуса, днем температура будет -20 … -25 градусов. Также синоптики обещают в городе переменную облачность и дымку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Антициклонище»: Кузбассовцев предупредили об аномальных пятидневных морозахВ Кузбассе в ближайшие пять дней будут наблюдаться аномальные морозы. Прогноз дали синоптики Гидрометцентра России (подробности)