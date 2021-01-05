В Кузбассе в ближайшие пять дней будут наблюдаться аномальные морозы. Прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.-Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайская области, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокоградусные в этих регионах, - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такой затяжной антициклон – явление довольно редкое и последний раз наблюдалось аж в 2006 году. Также специалист добавил, что такие морозы требуют особо напряженной работы со стороны коммунальных служб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт -38 до -16: синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на 5 январяСиноптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на вторник, 5 января, в Кузбассе. Температура будет разниться как в течение суток, так и по территориям. (подробности)Температура в Кузбассе упадет до отметки -40 градусовВ Кузбассе в течение ближайших суток температура упадет до -40 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра. (подробности)