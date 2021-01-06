В Рождество в Новокузнецке пустят дополнительный автобус. Это делается по просьбам верующих.- По просьбе прихожан, в 22-30 от остановки «Климасенко» в сторону Спасо-Преображенского кафедрального собора будет организован автобус, - написал на своей странице в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.Также мэр Новокузнецка отметил, что праздничные Рождественские службы пройдут в 24 храмах, церквях и часовнях города, в 21.00 начнутся ночные службы.- Настоятели убедительно просят лиц, старше 65, а также страдающих хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции и по возможности воздержаться от присутствия, - добавил мэр.Возле дверей храмов волонтеры будут регулировать поток желающих посетить службу и следить за соблюдением масочного режима. Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе в некоторых храмах пройдет по несколько Рождественских богослуженийЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Рождество из-за коронавируса в храмах Кузбасса совершат по несколько богослужений7 января православные христиане Кузбасса будут праздновать Рождество Христово. О том, как это будет происходить в условиях коронавируса, рассказали в Кемеровской епархии. (подробности)