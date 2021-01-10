В Кузбассе в частном жилом доме произошел взрыв. В результате один человек пострадал.Инцидент произошел в поселке Спасск в Таштагольском районе в пятницу, 8 января. Здесь в доме по улице Старательской взорвался расширительный водяной бак.-Пострадала хозяйка, госпитализирована с травмой легкой степени тяжести,- рассказали в пресс-службе администрации Таштагольского района.Напомним, что месяц назад похожий случай произошел в Кемерове. В ночь с 7 на 8 декабря на улице Большивистской взорвался котел, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате произошедшего пострадали четыре человека, в том числе, трехлетний ребенок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзорвался котел: при пожаре в Кемерове пострадали 3-летняя девочка и трое взрослыхЧетыре человека, среди которых трехлетний ребенок, получили серьезные травмы при пожаре. Он случился минувшей ночью в областном центре.(подробности)