Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти девочки, которую загрызла собака. Трагедия произошла 31 декабря.Как рассказали в ведомстве, накануне Нового года семья приехала с годовалой дочуркой в гости к родственникам, проживающим в частном доме в Кемеровской районе. В какой-то момент мать ребенка вышла во двор, оставив девочку с бабушкой. В этом время крупная собака, которая находилась в жилище, нанесла ребенку смертельные травмы.По данному факту Следственным комитетом Кузбасса возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.-Расследование дела находится на контроле прокуратуры Кемеровского района, - заявили в областном ведомстве. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСобака загрызла годовалого ребенка в КузбассеГодовалый ребенок погиб накануне нового года в Кузбассе: его загрызла домашняя собака. (подробности)В Кузбассе бабушка малыша, растерзанного бойцовскими псами, в предсмертной записке просила похоронить ее вместе с внукомЧерез несколько дней маленькому Мише исполнился бы год. Бабушка Лариса к дню рождения внука готовилась серьезно - даже сценарий принялась писать, чтобы и воздушные шары были, и огромный торт с праздничной свечой... (подробности)