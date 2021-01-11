Прокуратура проверит информацию о червях, которые вместе с водой появились из водопроводных кранов. На инцидент пожаловались горожане.Прокуратура Кузбасса заявила об организации проверки в связи с публикациями в социальных сетях об обнаружении червей в водопроводной воде.- В средствах массовой информации опубликованы фотографии и сведения о том, что жители города Мыски увидели в водопроводной воде из крана белых личинок, - сообщили в областном ведомстве. - В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.Проведение проверки поручено сотрудникам прокуратуры Мысков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКузбассовцы сообщают о водопроводной воде с червямиЖители кузбасского города сообщили в соцсетях о текущей из кранов водопроводной воде, в которой находятся черви. Для выяснения всех обстоятельств была создана специальная комиссия. (подробности)