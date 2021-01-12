Рыжеватая собачка Лаки с доверчивыми глазами стала жертвой очень жестоких людей: в нее выстрелили дробью. Несмотря на слаженную работу ветеринаров, спасти Лаки не удалось.- К сожалению, такое бывает. Состояние Лаки было стабильным, но потом резко ухудшилось, развился перитонит. Спасти ее не удалось, - рассказал Сергей Горшков.Напомним, 1 января, когда на улице деревни Чувашка, что под Мысками, нашли собаку с поврежденной мордочкой. Сначала волонтеры, к которым попало животное, решили, что живодеры сунули собаке в пасть петарду, но позже ветеринары новосибирской клиники выяснили, что в Лаки стреляли.- Мы извлекли дробь из челюсти, передали сотрудникам полиции, - рассказывает Сергей Горшков, хирург ветеринарной клиники «Бэст». – Провели первую операцию, чтобы собака могла хотя бы питаться. Были планы по восстановлению челюсти.Специалисты ветклиники сделали Лаки томографию, чтобы в дальнейшем реконструировать челюсть с использованием технологии 3D печати, а до этого времени при помощи специальных фиксаторов планировали восстановить мягкие ткани верхней губы и ротовой полости.Но всем этим планам не суждено было сбыться: в ночь на 12 января Лаки не стало.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я уверена, что это сделали люди»: в Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвалась петардаСовсем не праздничная история произошла в кузбасском городе Мыски, точнее, в деревне Чувашка под Мысками. (подробности)«Ее напечатают на 3D принтере»: новосибирские ветеринары восстановят челюсть собаке с разорванной пастью— Врачи клиники новосибирской клиники «Бэст» пообещали восстановить нижнюю челюсть для Лаки. Это будет уникальная операция, ведь собака сейчас питается через трубочку. (подробности)Собаке, у которой пасть разорвало петардой, ищут донора в Новосибирске4 января кемеровские волонтеры из группы «Сохрани жизнь» доставили собаку по кличке Лаки, у которой пасть разорвало петардой, в новосибирскую клинику. (подробности)