В Кузбассе на Крещение будет оборудовано более 50 купелей. Об этом рассказали в региональном Управлении МЧС.Как рассказывает ведомство, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам проводят работу по подготовке к безопасному проведению мероприятий в один из главных православных праздников. Городам и районам уже даны рекомендации по выбору и оборудованию купелей. Предварительно, в территориях будет организовано 53 места массового купания. В том числе для проведения религиозных обрядов будут задействованы храмы и другие культовые объекты и места.- После того как в этих местах органы местного самоуправления проведут все подготовительные и организационные работы, сотрудники МЧС России проверят купели и выдадут свои рекомендации на их соответствие требованиям безопасности, - отметили в МЧС.На крещенских купаниях будет дежурить личный состав и техника МЧС, представители органов местного самоуправления, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции. Рядом с купелями будут организованы места для обогрева граждан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купанияхСергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)