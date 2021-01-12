Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания.«Разрешаются организация и проведение крещенских купаний с 10.00 18 января до 0.00 20 января при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций», - цитирует распоряжение оперативный штаб Кузбасса.При этом органы местного самоуправления уже до 13 января должны определить локацию и время проведения купаний. Места расположения купелей должны быть согласованы с управлениями МЧС и Роспотребнадзора по Кузбассу.Впрочем, окунаться в крещенскую прорубь советуют не всем. От участия в крещенских купаниях рекомендуют воздержаться жителям области в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен В Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона. (подробности) Время работы кафе и ресторанов ограничили до 31 январяНовые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания. (подробности) В Кузбассе возобновляется личный прием жителей к заместителям губернатораВ регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу. (подробности)