Новые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания.Режим повышенной готовности в Кузбассе продлевается до 31 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. До последнего дня января рестораны, кафе и другие пункты общественного питания будут работать по особому режиму. Так, время их работы ограничивается с 3.00 до 6.00 .Впрочем, ограничения не коснутся некоторых предприятий. В их число входят те, которые доставляют заказы, обслуживают навынос, являются придорожными или дорожными пунктами питания, обслуживают посетителей на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.Кроме того, согласно распоряжению, до 31 января организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий также запрещена с 3.00 до 6.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим повышенной готовности в Кузбассе продленВ Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона. (подробности)В Кузбассе возобновляется личный прием жителей к заместителям губернатораВ регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу. (подробности)Сергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купанияхСергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)