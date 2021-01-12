В Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона.Решение о продлении ограничительных мер принято в связи с действующей эпидемиологической обстановкой. В том числе до 31 января организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания ограничено с 3.00 до 6.00. Исключение - доставка заказов, обслуживание навынос, обслуживание в объектах дорожного (придорожного) сервиса, в аэропортах, на территории авто- и железнодорожных вокзалов.Работодателям рекомендуется перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.С 12 января возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса и исполнительных органах государственной власти региона при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, включая масочный режим и обработку рук антисептиками на входе. Жителям области старше 65 лет рекомендуется обращаться по телефону либо письменно. Личный прием граждан заместителями губернатора Кузбасса возобновляется по утвержденному графику и исключительно по предварительной записи.Также разрешается организация и проведение крещенских купаний с 10.00 18 января до 0.00 20 января при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Жителям области в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции, рекомендуется воздержаться от участия в крещенских купаниях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Время работы кафе и ресторанов ограничили до 31 январяНовые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания. (подробности) В Кузбассе возобновляется личный прием жителей к заместителям губернатораВ регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу. (подробности)Сергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купаниях Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)