В регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу.Обязательным требованием при посещении является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая масочный режим и обработку рук антисептиками на входе.Личный прием граждан заместителями губернатора Кузбасса возобновляется по утвержденному графику и исключительно по предварительной записи со вторника, 12 января.При этом жителям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется не покидать дом, а обращаться по телефону либо письменно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен В Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона. (подробности) Время работы кафе и ресторанов ограничили до 31 январяНовые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания. (подробности)Сергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купаниях Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)