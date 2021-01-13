В сложной ситуации оказался дальнобойщик, привезший груз из Франции. Его машина вылетела с дороги. Ему на помощь пришли не только спасатели, но и глава Темиртауского поселения.Водитель фуры родом из Белоруссии, и, по его признанию, уже лет шесть снега не видел – тем более в таком количестве, как в Таштагольском районе. 24 декабря в городе Лионе, что во Франции, в его фуру погрузили буровую установку для кузбасской горнодобывающей компании, и дальнобойщик отправился в Таштагол. 5 января он доставил груз, а во второй половине дня 11 января выехал в Новокузнецк, чтобы уже оттуда отправиться домой. Но неподалеку от Учулена фура вылетела с дороги.- Машина сложилась, и прицепом повредило бак, плюс еще другие повреждения были, - рассказывает подробности глава Темиртауского поселения Андрей Кочетков. – Он позвонил по номеру 112, машину вытащили на дорогу. Водитель какие-то неполадки устранил, провел ночь в кабине. А утром 12 января понял, что сам не справится с ремонтом, и обратился в МЧС за помощью.В администрации поселка Темиртау водителя обогрели, накормили, приютили на ночь, а сейчас местные механизаторы помогают ему с ремонтом.- Конечно, в беде человека не бросим, сейчас пытаемся устранить неполадки в автомобиле, - добавил Андрей Кочетков. - Потом он вместе с руководством компании уже будет решать: бросать машину здесь или все-таки ехать дальше. Так что история эта пока не закончилась…