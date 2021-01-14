В Кузбассе прекращены поиски пропавшей 16-летней жительницы Прокопьевска. Девушка пропала около полудня 13 января.О том, что 16-летняя студентка техникума пропала около полудня 13 января - сразу после того, как закончились занятия, - в полицию сообщила бабушка девушки. Сотрудники полиции тут же приступили к поискам подростка. Оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опрашивали знакомых девушки, проверяли все места, где она могла бы оказаться. Ориентировка на без вести пропавшую была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации. Лишь на следующий день, 14 января, стала известна судьба пропавшей.- Девушка была найдена прокопьевскими полицейскими в квартире своего знакомого. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины ухода студентки. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.