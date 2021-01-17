О ходе транспортной реформы в Новокузнецке в своем Instagram рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Проблемным вопросом остается оплата услуг: 40 процентов новокузнечан ездят «зайцем».Ежедневно 160 тысяч новокузнечан перемещаются на общественном транспорте. И только 75 тысяч пассажиров его оплачивают. Также не всегда стабильно работают валидаторы.- Возможность оплатить у пассажира есть. Было бы желание. Но с этим как раз все не так уж и хорошо... Порядка 40 процентов пассажиров все-таки ездят «зайцем». Поэтому главная задача для горадминистрации сегодня - принять меры, чтобы граждане не забывали оплачивать проезд, - написал Андрей Панов.А вот ситуация с кадровым дефицитом значительно улучшилась. Уже трудоустроено более 500 водителей, и набор персонала продолжается.- Что касается кадрового дефицита, который стал одной из причин транспортного коллапса в начале работы по новой транспортной схеме, то здесь ситуация значительно улучшилась. На 15 января в «Питеравто» трудоустроено 559 водителей: 337 – новокузнечане, 222 – приезжие. Отмечу, что среди приезжих много водителей из других территорий Кузбасса или близлежащих городов Сибири. Набор продолжается, - написал замгубернатора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтали известны подробности транспортной реформы в НовокузнецкеТранспортная реформа оставляет у горожан много вопросов, в их числе - количество выпущенного на линии транспорта, схемы маршрутов, наличие водителей (подробности)