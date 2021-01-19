Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела.Как сообщил Олег Ивлев, коронавирусом он не болел, что и показал тест – результат оказался отрицательным.«Поэтому принял решение пройти вакцинацию от ковида. Перед вакцинацией я прошел обязательный осмотр у врача. Мне измерили температуру, давление, задали вопросы о самочувствии, а также рассказали, что после иммунизации необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики – социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах», – написал министр в своем Instagram.Также он отметил, что после вакцинации чувствует себя хорошо. Вторая прививка вакциной «Спутник V» будет сделана через 21 день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации.(подробности)