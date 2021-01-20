Из кузбасских аэропортов стали меньше летать Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В 2020 году снизился пассажиропоток кузбасских аэропортов из-за отмены международных авиарейсов.

Авиаперелеты в регионе переживают не лучшие времена. На прошедшей пресс-конференции заместитель гендиректора холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич рассказал о падении в сравнении с 2019 годом пассажиропотока в аэропорту Кемерова на 41,9 процента. Это 297,8 тысячи человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Новокузнецкому же аэропорту повезло больше. Согласно информации от ООО «Аэрокузбасс», оттуда в 2020 году улетело на 22 процента меньше людей - 209 тысяч человек. Вместе с этим в декабре прошлого года пассажиропоток новокузнецкого аэропорта вырос почти вдвое и составил 34 тысячи человек. Для сравнения, в том же месяце в 2019 году он был 20 тысяч человек. Такой прирост стал возможен за счет туристов, прилетевших в Шерегеш.

Янкилевич на конференции также рассказал о готовности «Новапорта» выполнить за счет собственных средств проект реконструкции кемеровского аэродрома.

Напомним, что «Комсомолка» писала о том, что вводить международные авиарейсы из Кемерова пока не планируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемерово останется без международных рейсов

С 27 января в России разрешат летать в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию. 16 января об этом сообщил оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. (подробности)