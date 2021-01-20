23 января завершается прием заявок для поступления в «Школу фермера»

С 15 декабря 2020 года в Кузбассе идёт прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта АО «Россельхозбанк» «Школа фермера», ориентированного на содействие созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Проект запускается при поддержке Министерства сельского хозяйства Кемеровской области-Кузбасса и Кузбасского ГСХА.

Россельхозбанк совместно с Кузбасской ГСХА подготовил программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», а также повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

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