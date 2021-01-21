Возобновляются вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове возобновляются вечерние авиарейсы в Москву. Они будут выполняться каждый день.

С 1 февраля из международного аэропорта имени Леонова в областном центре можно будет вечером улететь в Москву. На сайте воздушной гавани появилось предварительное расписание полетов.

Ежедневные рейсы будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот» на самолетах Boeing 737. Вылет из Кемерова запланирован на 19.20 по местному времени. В Москву самолет прибудет в 20.05 по местному времени. Время следования в пути - 4 часа 45 минут.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что Кемерово остался без международных рейсов. С 27 января в России разрешат летать в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию, однако ни в одну из названных стран полеты из областного центра пока выполняться не будут.

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