После видео с избиением подростков кузбасский Следком начал проверку. ФОТО: кадр видео канала "Открытый город"

Видео, на котором подростки толпой избивают компанию сверстников, появилось в интернете. Сейчас Следком проводит проверку по этому факту.

Кадры, которые появились в сети, невозможно смотреть без содрогания: подростки не просто дерутся стенка на стенку, они роняют оппонентов на снег, пинают по телу, целясь ногам в голову и лицо, прыгают сверху, топчутся на поверженных соперниках. Тех, кот пытается убежать, догоняют и продолжают избивать. Длится все это в течение нескольких минут.

Кадры с жестоким избиением появились в интернете 26 января. И сразу же по этому факту Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области организовали проверку.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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