В Кузбасс придет тепло до -3 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки в Кузбассе. В регион придет тепло до -3 градусов.

По прогнозам, в ночь на четверг, 28 января, по области ожидается -7… -12 градусов, по северу -16… -21. Днем воздух прогреется до -3… -8, однако по северу будет до -14. Подует юго-западный ветер, ночью его скорость составит 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 13-18 метров. Днем - 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров. Ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем снег будет небольшим либо умеренным, кое-где метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В Кемерове 28 января ночью будет -9… -11 градусов, днем столбики термометров покажут -4… -6. Юго-западный ветер разовьет скорость 6-11 метров в секунду ночью с порывами до 16 метров. Днем будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. Ожидаются снег, метель и гололедица.

- 28 января 2021 года сохранятся снегопады, ночью местами сильные, метели, - предупреждают синоптики. - На дорогах гололедица, снежные наносы, ухудшение видимости временами до 1 тысячи метров и менее.

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