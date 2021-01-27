В Кузбассе за день резко потеплеет на 42 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе за день потеплеет на 42 градуса. По информации синоптиков, в среду, 27 января, ожидается резкий перепад температур.

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в ночь на среду по области средняя температура составила -30…-35 градусов. И если по югу было в пределах -22…-27 градусов, то местами по региону минимальный показатель достиг -43 градусов.

Днем обещается потепление – в среднем до -9…-14 градусов. По северу будет -16…-21 градус, а вот по югу жители смогут увидеть на своих термометров небывалые -1…-6 градусов.

Таким образом, разница между минимальными и максимальным значением температуры в течение суток составит 42 градуса.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров. Ожидается облачная погода, днем пройдет снег, местами сильный и с метелями. На дорогах будут наблюдаться снежные наносы, гололедица.

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