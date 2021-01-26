Еще ниже: в Кузбассе опять побит температурный рекорд Фото: Анна ШИПИЛИНА

Кузбасские синоптики рассказали, где минувшей ночью было холоднее всего. Как оказалось, эта ночь была не только самой холодной в январе в этом году, но и за всю историю наблюдений.

Ночь на 25 января, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, была самой холодной за последние 100 лет. Однако следующая ночь, на 26 января, оказалась еще более холодной. Так, самой низкой температура была в Яе, Юрге и Крапивино – здесь столбики термометров опустились до -45 градусов.

- В Яе, Крапивино и Юрге зафиксирована температура -45 градусов. В Тайге и Красно столбики термометров опустились до -44 градусов. До -43 похолодало в Кемерове и Мариинске. -42 градуса зафиксировано в Тяжине, Тисуле и поселке Барзас. Кроме того, -40 градусов было в Белове, Междуреченске и Новокузнецке, - прокомментировала новые температурные рекорды начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

Отметим, что экстремальные морозы вскоре покинут регион. Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, уже в среду днем ожидается -5 градусов.

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