В школах Кузбасса отменили занятия из-за морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 января в Кузбасс пришли аномальные морозы. Из-за этого учащиеся школ не пошли на занятия и остались дома.

В ночь на 25 января температура воздуха в Кузбассе была аномально низкой. По северу региона столбики термометров опускались до -40 градусов и ниже, в Кемерове - находились у отметок в -38 градусов, а в Новокузнецке - до -34. Из-за низких температур очные занятия в школах были отменены.

- Занятия во всех школах сегодня проводятся, однако многие школы перенесли уроки на онлайн-платформы, - сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Идти в школу или нет, а также узнать расписание уроков или онлайн-конференций можно на сайте своей школы, в электронном дневнике и в мессенджерах. В министерстве же образования и науки Кузбасса напомнили, что посещение занятий зимой ограничено при следующих температурах:

- для учеников 1-4-х классов при температуре -27 градусов и ниже;

- для учеников 1-6-х классов при температуре -30 градусов и ниже;

- для учеников 1-8-х классов при температуре -32 градуса и ниже;

- для учеников 1-11-х классов при температуре -36 градусов и ниже.

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