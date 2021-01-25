Ледяной ад: На Кузбасс надвигаются 45-градусные морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. В течение суток жителей ждет настоящий ледяной ад – температура упадет до -45 градусов.

В ночь на вторник, 26 января по региону прогнозируется -40…-45 градусов, местами будет -30…-35. Днем воздух прогреется -27…-32 градуса, в отдельных районах ожидается -17…-22. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду. День пройдет преимущественно без осадков. Местами будут наблюдаться дым, дымка, морозные туманы и изморозь.

Напомним, что в понедельник, 25 января, ночью температура воздуха составила -43, днем -38. Из-за аномальных морозов занятия у школьников были организованы в дистанционном режиме. А в Кемерове погодные условия помещали выйти на линию нескольким единицам общественного транспорта.

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