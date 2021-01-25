Из-за аномальных морозов автобусы не вышли на линии в Кемерове

Кемеровские транспортники рассказали, как в морозы ходит транспорт Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кемерово сковали аномальные морозы, усложняющие работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Мы поговорили с представителями КЭТК и УЕЗТУ и выяснили как работает общественный транспорт в условиях холодов.

По словам пресс-секретаря КЭТК Максима Гончаренко, электротранспорт в Кемерове работает в штатном режиме. Все трамваи и троллейбусы, которые полагается выводить на линию, выполняют свои маршруты. А в случае, если какая-либо из единиц электротранспорта на маршруте выходит из строя, ему на замену отправляют другой.

Гончаренко обратил внимание на то, что в морозную погоду возникают некоторые сложности в работе транспорта. В частности, сегодня трамваю номер 5, вышедшему из строя, потребовалась буксировка. Из-за образовавшего на рельсах куржака это заняло 20 минут. Все это время пассажирам пришлось ждать трамвай.

Константин Лопатенко, директор УЕЗТУ в комментарии "Комсомолке" рассказал, что сегодня на рейсы не вышел на линию транспорт у трех перевозчиков.

-По нашей информации сегодня не вышло 12 единиц транспорта. Три у перевозчика «Гепард» – это маршруты 54, 32 и 14. Семь у «Кемеровской автоколонны № 1237» - 23, 32, 49, 126, 127. Два у «КТК» – это 179 и 182э, - уточнил Константин Лопатенко.

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