В Западной Сибири зафиксировали рекордные за 100 лет морозы Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемеровской и Томской областях в понедельник, 25 января, были зафиксированы аномальные морозы, ставшие рекордными за последние 100 лет.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентр, прошедшей ночью температура воздуха в Кемеровской области опустилась до -43 градусов по северу. Столетний температурный рекорд, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, был побит и в Томской области, здесь воздух буквально сковали -46-градусные морозы. Специалисты отмечают, что в прошлые годы отметки в двух регионах не опускались ниже -42 и -44 градусов соответственно.

Напомним, что в Кемеровской области на ближайшие сутки синоптики обещают еще более низкие температуры. По прогнозам, в ночь на вторник, 26 января, температура упадет до отметки -45 градусов.

Из-за аномальных холодов в понедельник учащиеся школ были переведены на дистанционное обучение. В Кемерове утром не смогли выйти на линию несколько единиц пассажирского транспорта, а накануне в Кемеровскую область были отменены автобусные рейсы из соседних регионов. Также в аэропортах Кемерова и Новокузнецка из-за морозов были отложены утренние авиарейсы.

По данным синоптиков, аномальные морозы с температурой от -35 градусов и ниже продержатся в Западной Сибири до 26 января, а в отдельных регионах и до 29 января.

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