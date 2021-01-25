Самолеты не смогли вовремя улететь из Кузбасса. ФОТО: Юрий Лобачев

Утренние авиарейсы из аэропортов Кузбасса отправились в путь 25 января с задержками. Об этом сообщают справочные аэропортов имени Леонова и Волынова.

Так, пассажирам пришлось ждать больше часа отправки в Москву из Кемерова - вместо запланированных 7.35 самолет вылетел в 8.47. Перенесли и вылет следующего рейса: с 7.55 на 8.24.

В Новокузнецке самолеты также отправились в полет с небольшим опозданием. Так, рейс до Домодедова отправился с опозданием в 25 минут, а до Екатеринбурга - в 31 минуту.

- Это произошло из-за морозов, - рассказали в справочной аэропорта имени Волынова. - В Москве -3 градуса, у нас - ниже -30. Из-за высокой влажности в столице и низких температур в Новокузнецке застыли багажники, потребовалось время, чтобы их отогреть.