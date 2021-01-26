Кузбассовцы пережили самую холодную ночь января Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Самую холодную ночь января пережили кузбассовцы. Впервые в этом году столбики термометров опустились до отметок -47 градусов.

Ледяная стужа сковала Кузбасс минувшей ночью. На территории всего региона были экстремально низкие температуры. Так, в Юрге столбики термометров опустились до -47 градусов, в Яе - до -46, а в Тайге - до -43. В областном центре, по данным Гисметео, утром 26 января было -34 градуса.

Температура на севере региона. ФОТО: Гисметео

На юге региона при этом было немного теплее. Так, в Новокузнецке и в Белове на 8.30 было -39 градусов. В Междуреченске - 39 градусов мороза, а в Киселевске - 36.

Температура на юге региона. ФОТО: Гисметео

Напомним, ранее синоптики сообщили об аномальных морозах, побивших рекорды за последние 100 лет в Кузбассе: столбики термометров ранее опускались до -43 градусов - и эти показатели были официально зафиксированы на метеостанциях. Из-за морозов были отменены автобусные рейсы, а авиарейсы пришлось перенести на некоторое время. Продержатся экстремальные морозы до конца января.

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