Число жертв в смертельном ДТП под Таштаголом выросло до трех. Фото: ГИБДД Кузбасса

Выросло до трех число погибших в страшной аварии под Таштаголом. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

В Таштагольском районе полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором три человека погибли и один был травмирован.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, около 16.30, в Таштагольском районе, на 37-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Honda Fit, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП погибли два человека. Непосредственно на месте происшествия скончались 70-летний водитель Suzuki и 28-летний водитель Honda. Травмы различной степени тяжести получили пассажир Suzuki, женщина 63 лет, и пассажир Honda, мужчина 25 лет. Последний от полученных травм вскоре умер в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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