В Новокузнецке после обрушения крыши затопило квартиры

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

В Новокузнецке в одной из пятиэтажек обрушилась круша. Это привело к тому, что повредилась отопительная труба, и квартиры жильцов были затоплены.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел ночью по адресу улица Ленина, 36. В социальной сети был опубликован ролик, в нем хозяин одной из квартир снял последствия ЧП и рассказал, что случилось. Он сообщил, что вода лилась в квартиру всю ночь после того, как обломки крыши повредили трубу.

Ситуацию прокомментировали и в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. По мнению специалистов, провал скатной шиферной в кирпичной двухподъездной пятиэтажке 1957 года случился из-за того, что конструкция не выдержала тяжесть снега.

- Проводятся восстановительные работы после частичного провала крыши в Новокузнецке, в результате происшествия никто не пострадал. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не требуется, - рассказали в ведомстве.

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