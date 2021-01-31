В Новокузнецке проверят подрядчика из-за обрушения отремонтированной крыши

Фото: комитет ЖКХ Новокузнецка / Instagram

В Новокузнецке организуют проверку подрядчика из-за того, что обрушилась отремонтированная крыша. Конструкция провалилась под тяжестью снега.

Ночью 30 января произошло ЧП в пятиэтажке на улице Ленина, 36. Здесь обрушилась крыша, обломки которой повредили отопительную трубу. После этого вода затопила квартиры. Капитальным ремонтом с лета 2020 года занималась подрядная организация ООО «Квелти» из Нижнего Новгорода. В настоящее время она же занимается восстановительными работами.

- Заказчиком данных работ выступает Фонд капитального ремонта. Администрация Новокузнецка совместно с Комитетом ЖКХ Новокузнецка, инициируют проверку соответствия выполняемых работ, проектной документации, а так же каким образом осуществлялся строительный контроль за проводимыми работами, - сообщили в комитете ЖКХ Новокузнецка.

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