Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Ижморском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и еще четверо получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла в 19.45 на 391-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», на территории Ижморского района. Предварительно стражи порядка уже установили, что водитель автомобиля Chery А13 выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль «Лада Приора». Машины столкнулись.

- В результате ДТП 24-летний водитель «Приоры» и его 25-летняя пассажирка погибли. С травмами различной степени тяжести госпитализированы четыре человека: 32-летний водитель Chery, а также три пассажира «Приоры» - мужчина 30 лет и женщины 22 лет и 31 года, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства, приведшие к ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В областной Госавтоинспекции, в свою очередь, напомнили водителям о необходимости всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. Перед выполнением любого маневра, тем более связанного с выездом на полосу встречного движения, необходимо убедиться в его безопасности.

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