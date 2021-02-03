В аэропорту Кемерова прокомментировали информацию о возобновлении международных рейсов

В аэропорту Кемерова прокомментировали информацию возобновлении международных рейсов Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В кемеровском аэропорту рассказали о возобновлении международных рейсов. Соответствующий пост появился в Instagram.

2 февраля оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении международных авиарейсов из областной столицы, «Комсомолка» писала об этом ранее. Новость прокомментировали в официальном аккаунте аэропорта в Instagram.

В публикации сообщается, что уже сейчас ведется работа над возвращением международных рейсов.

«В настоящее время уточняются планы авиакомпаний и туроператоров по выполнению прямых международных рейсов из столицы Кузбасса», - говорится в сообщении.

В сообщении также добавили, что кемеровский аэропорт принимает все необходимые меры для противоэпидемической защиты и обслуживает все рейсы, соблюдая предписания Министерства транспорта России и Роспотребнадзора. Кроме того, пассажирам напомнили о необходимости использования индивидуальных средств защиты.