Изменились требования к работе цирков и кинотеатры в Кузбассе из-за коронавируса Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Требования к работе цирков, кинотеатров и концертных залов в Кузбассе в условиях пандемии вновь изменились.

Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, уже с 4 февраля в Кузбассе возобновляется работа кинотеатров, концертных и цирковых организаций. При этом заполняемость залов может быть стопроцентной.

Напомним, ранее, согласно требованиям по противодействию распространения коронавируса, работа подобных заведений была полностью запрещена. Однако позже постепенно стали открываться кино- и концертные залы, театры. При этом рассадка зрителей должна была быть на расстоянии не менее 1,5 метров. От этого наполняемость залов была не полной. Теперь же все кузбассовцы смогут беспрепятственно посещать кинотеатры, цирки и концертные залы.

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