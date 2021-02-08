В Кемерове на женщину упала глыба льда. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

В Кемерове на женщину упала глыба льда. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

В понедельник, 8 февраля, в одном из городских пабликов появилось сообщение, что от рухнувшего с большой высоты снега пострадала горожанка. По словам очевидцев, инцидент произошел накануне.

«Днем 7 февраля на женщину упала глыба льда на бульваре Строителей , 19, вход в магазин «Успех». Женщина жива», - написал автор поста.

Напомним, что в воскресенье в Кемерове были зафиксированы плюсовые температуры, в результате чего подтаявший снег, не убранный вовремя, начал падать с крыш. В Кировском районе по этой же причине оказались поврежденными легковой автомобиль и грузовая «ГАЗель». В том случае водители не пострадали.

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