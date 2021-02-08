В Кемерове прошел февральский дождь Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На Кемерово вечером в понедельник, 8 февраля, обрушился ильный дождь. Это связано с тем, что в городе, как и во всем регионе, несколько дней стоит аномально теплая погода.

Видео и фотографиями непривычного для зимы погодного явления поделились горожане. На кадрах, которые прислала в редакцию жительница Заводского района видно, что из-за дождя сквозь снежную кашу на проспекте Ленина уже проглядывает асфальт, а с крыш стекает практически весенняя капель.

Ближе к ночи дождь не стих. На фотографии другой горожанки, проживающей в Рудничном районе, видно, как капли дождя стекают по оконным стеклам.

К ночи осадки не прекратились Фото: Мария КОЛОСОВА

Напомним, что в этот день синоптики прогнозировали до +3 градусов тепла. Однако уже в ближайшие дни погода начнет резко меняться, и на смену оттепели придут привычные сибирские холода. Уже во вторник образовавшиеся лужи схватятся морозом, и образуется ледяной каток, опасный как для водителей, так и для пешеходов. По сообщению Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 9 февраля по области прогнозируется -10…-15 градусов, а по северу региона до -20. Днем также будет -10…-15, правда по югу теплее – в пределах -2…-7 градусов. В Кемерове во вторник как ночью, так и днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.

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