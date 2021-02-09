Новый заместитель главы Новокузнецка вступил в должность. Фото: Администрация Новокузнецка

В Новокузнецке вступил в должность новый заместитель главы города. К своим обязанностям он приступил 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

На должность заместителя главы города - руководителя администрации Орджоникидзевского района назначен Сергей Полев.

Сергей Николаевич родился в 1960 году. Имеет высшее образование - окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Его общий трудовой стаж составляет более 40 лет.

С июля 2016 года по 5 февраля 2021 года Сергей Полев работал начальником управления по вопросам жизнеобеспечения территории Кузнецкого района.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что решение назначить Сергея Полева на должность главы Орджоникидзевского района было принято мэром Сергеем Кузнецовым 3 февраля. Ранее он исполнял должность замглавы Кузнецкого района, а сейчас сменил на посту Владимира Степанова, ушедшего в отставку.

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