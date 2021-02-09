Энергетики Кузбасса рассказали про дно мороза Фото: Кирилл ЧАЩИН

Энергетики Кузбасса рассказали про «дно мороза», которое было зафиксировано в этом отопительном сезоне. Предварительно они проанализировали самые низкие температурные отметки по городам присутствия.

- Самое «дно мороза» пришлось на 28 декабря 2020 года. Зафиксировали -42,4 градуса в Кемерове и -42,7 градуса в Канске, - сообщили в пресс-службе СГК. - А самые длительные холода сохранялись в Кызыле. В столице Тувы столбик термометра стабильно держался на отметке -30 градусов и ниже в течение 15 суток подряд. Относительно тепло было только в Лучегорске, где работает наша Приморская ГРЭС - минус 24 градуса максимум.

Сейчас на Сибирь снова надвигаются морозы, которые придут на смену внезапному теплу. Так, уже 9 февраля на севере Кузбасса похолодает до -20 градусов, сообщают энергетики, а уже в четверг и пятницу по области будет до -30 и ниже. - Будем постепенно увеличивать температуру теплоносителя, чтобы в квартирах было комфортно, - отметили в компании.

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